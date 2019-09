Nye plejehjemsaktiviteter er sat på pause

Ikke før, der er sat underskrifter på en ny budgetaftale, vil der blive kigget konkret på nye aktiviteter for beboerne på plejehjem, siger direktør i Sundhed- og Omsorg, Arne Nikolajsen. Han er lidt overrasket over, at der tilsyneladende ikke umiddelbart er flere aktiviteter, som plejehjemsbeboere og brugere af dagtilbud kan være fælles om.

Esbjerg Kommune: Med udsigt til hårde budgetforhandlinger med besparelser som et sandsynligt resultat kommer der ikke her og nu til at ske noget med hensyn til aktiviteter på plejehjem i Esbjerg Kommune.

- Jeg tror, at alle tænker på de forestående budgetforhandlinger og afventer, hvad der kommer til at ske. Der er på nuværende tidspunkt mange aktiviteter at deltage i, men opstart af nye aktiviteter er sat på pause, til det kommende budget er vedtaget, siger Arne Nikolajsen, der er direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Politikerne har igangsat et forsøg på Margrethegården i Ribe, hvor personalet skulle prøve at sammentænke aktiviteter for beboere og brugere af daghjem. Her viser erfaringerne, at det faktisk kun er erindringsdans, der fungerer som en fælles aktivitet, mens andre fysiske aktiviteter er for krævende for plejehjemsbeboerne.

- Jeg troede måske nok, at der ville være flere ting, der kunne fungere fælles for de to grupper, men der er ganske stor forskel, det må vi erkende, siger direktøren.