Nye planer for konkursramt idyl i Marbæk

Økonomiudvalget skal på mandag se på mulighederne for Marbækgård, der blev rømmet efter forpagters konkurs sidste år og har stået tom siden. En mulighed er et såkaldt trail-center.

Trailcentre er under etablering flere andre steder i landet, men er en forholdsvis ny form for idrætsfacilitet til alle outdoor-motionsformer. Faciliteterne kan bedst beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter, for både den organiserede og uorganiserede idrætsudøver. Centret skal være åbent for alle og til hver en tid.

- Der ser ikke ud til, at der kan drives en økonomisk rentabel forretning derude, og derfor bad økonomiudvalget allerede i forrige byrådsperiode forvaltningen om forslag til, hvad Marbækgård så kan bruges til. Det er et dejligt sted, og det er ærgerligt, det bare står tomt. Forvaltningen har nu beskrevet et forslag om et såkaldt trail-center - et koncept, som Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden har udviklet.

Nu er der imidlertid en plan for Marbækgård, der i henhold til forvaltningens forslag skal være et nyt fyrtårn for friluftsliv i Marbæk, oplyser borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), og den skal diskuteres politikerne i mellem på økonomiudvalgsmødet mandag.

Skov-mad

- Marbækgård ligger jo så naturskønt, og bygningerne kan efter ombygning blive den perfekte ramme for et trailcenter. Det flugter desuden godt med intentionerne i Marbækplanen, og vi kan se, at flere og flere får øjnene op for Marbæk Plantage, siger Jesper Frost Rasmussen og tilføjer, at hvis økonomiudvalget bliver enigt om, at det er den vej, man vil, skal forvaltningen udarbejde et mere konkret forslag og et budget for ombygnings-projektet.

I forvaltningens forslag er der også tanker om lettere forplejning af motionisterne. Forvaltningen nævner, at man forsøgsvis kan afprøve alternativ udlån eller korttids-udlejning af køkkenfaciliteter, så det vil være muligt for brugerne at købe en forfriskning. Det kunne være mobilt gadesalg eller korttidsudlån eller udleje til såkaldte pop-up-cafeer. Konceptet med streetfood kunne muligvis også udvikles og tilpasses forholdene på Marbækgård til omdøbes til forest-food (skov-mad, red.), skriver forvaltningen.

Danmarks Idrætsforbund er i gang med udviklingen af 5 lignende trailcentre i henholdsvis Kolding, Svendborg, Skanderborg, Silkeborg og på Bornholm.