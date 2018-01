Nye oversvømmelser: Bil sad fast i Vilslevs vandmasser

Et taksationsmøde i Ribe 22. december med 40 deltagere fra både kommune og Vilslev-området har tilsyneladende ikke mildnet Vilslev-borgernes syn på sagen, for hvor der midt i november var 28 klager, så har kommissionen ifølge Teknik og Miljø ved Esbjerg Kommune modtaget 40 klager ved en optælling foretaget 5. januar.

- Kapaciteten for åen er helt gal. Den kan simpelthen ikke bære de vandmængder, som nu bliver tilført området vest for Jedsted Mølle efter nedlæggelsen af stemmeværket, siger Allan Sørensen fra Vilslev, der også står bag indbringelsen af Esbjerg Kommune for taksationskommissionen i forhold til erstatning til beboere, landmænd og lodsejere som følge af manglende afvanding af Kongeåen.

De store mængder regn i årets første dage havde blandt andet den konsekvens, at en ældre kvinde var kørt galt i vandet på Jedsted Engvej, fordi hun til trods for, at det er en asfaltvej i fin stand, ganske enkelt ikke kunne se vejen på grund af oversvømmelserne. Den lettere paniske kvinde og hendes bil måtte reddes ind på tør vej af en snarrådig beboer i området i en firehjulstrækker, og beboerne i Vilslev forsøger nu endnu engang at råbe Esbjerg Kommune op i bestræbelserne på at finde en varig løsning.

Gravemaskiner

Flere beboere har observeret, at Esbjerg Kommune i den senere tid har arbejdet med gravemaskiner i det berørte område ved Kongeåen, men dette var ikke et konkret løsningsorienteret arbejde i forhold til at få fjernet de store vandmasser.

- Vi foretager hvert år målinger af Kongeåen, og efter seneste måling viste det sig, at bunden et enkelt sted var fire-fem centimeter for høj. Dette har man været i gang med at fjerne, siger direktør for teknik og miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær. Han forklarer, at man stadig følger vandløbsregulativet for området, ligesom man samtidig er ved at undersøge, hvad man langsigtet kan gøre.

- Vores egne teknikere arbejder sammen med teknikere fra landbruget, Naturstyrelsen og andre instanser på at lave et teknisk oplæg omkring, hvilke muligheder vi har. Vi arbejder med fire muligheder, og det er omkring en kanal i Vadehavet, om diger langs Kongeåen, om vandet skal pumpes væk eller om man skal omdanne det til vådområder. Ud fra vores oplæg er det så op til politikerne at afgøre, hvad der skal ske fremadrettet, siger Hans Kjær.