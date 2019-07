Nye lejligheder i Esbjerg bliver klar til studiestart

Esbjerg: Et af Esbjergs markante, nyopførte lejlighedskomplekser, Boligforeningen Fremads 109 ungdomsboliger og 49 familieboliger i boligafdelingen i Havnegade 6, ved krydset Jernbanegade og Østre Havnevej, nærmer sig efterhånden sin afslutning.

Dermed kan byens studerende også snart rykke ind, idet byggeriet ventes indflytningsklar den 1. september, oplyses det i en pressemeddelelse.

Heri fremgår ligeledes, at byggeriet både har et- og torums ungdomsboliger - alle mellem 40 og 50 kvadratmeter. Familieboligerne er et, to og trerums boliger mellem 48 og 85 kvadratmeter. I familieboligerne med et boligareal på mere end 60 kvadratmeter er der forberedt til vaskesøjle på badeværelset. I nogle boliger er der også altan, og der er overdækkede pladser til cykler - og mulighed for parkering af biler.

En elevator giver adgang til alle etager, og der er fællesvaskeri og en stor tagterrasse der er afskærmet med glasvægge og med en fantastisk udsigt over Fanø og Esbjerg.