Nye købmænd i Andrup tripper i kulissen

I første omgang viderefører Ole Hansen og Heini Damgaard Nielsen forpagtningsaftalen vedrørende købmandsforretningen i Andrup efter 1. marts. Der arbejdes desuden på, at de to helt overtager forretningen.

- Så vi bestemt optimistiske og tror at tingene falder på plads. Vi er i hvert fald rigtig godt tilfreds med de nye folk. Vi tror på, at de vil gøre det godt, og det er selvfølgelig fortsat vigtigt at de lokale bakker op.

- Vi har siden det blev annonceret, at de nuværende forpagtere stopper, været i kontakt med flere interesserede, og det vi kan sige er, at forretningen kører videre også efter 1. marts på en forpagtningsaftale, og herefter skal det videre forløb afgøre, om de overtager forretningen, fortæller Bent Aaes Jakobsen og fortsætter:

Det oplyser Bent Aaes Jakobsen, der er kasserer i Skads- Andrup Købmandshandel ApS. Han fortæller samtidig, at man er tæt på at indgå en aftale om en egentlig overtagelse af forretningen med Ole Hansen, Nørregårdsparken, Andrup, og Heini Damgaard Nielsen, indehaver af Kiosk Skrænten. I første omgang driver de to dog købmandsforretningen videre på en forpagtningsaftale.

Spontan beslutning

Og meget tyder at Skads-Andrups nye købmandspar er tæt på at være klar. Lokale Ole Hansen, der som uddannet elektriker, tog kontakt til sin mangeårige ven, Heini D. Nielsen, da han læste, at købmandsforretningen i Majgårdsparken ville komme til at mangle nye folk bagved disken. Foreløbigt har de to stiftet selskabet MK Andrup ApS.

- Jeg døjer med en dårlig ryg, og beslutningen var nok i første omgang lidt spontan, men det bliver godt, og vi glæder os. fortæller Ole Hansen.

Købmandsforretningen i Andrup drives i dag under navnet Min Købmand som en del af Dagrofa-kæden. Omsætningen var sidste år på 14,6 millioner kroner inklusiv moms, hvilket er i den pæne ende af kædens forretninger.

Til sommer er det ti år siden, at Skads-Andrups købmandsforretning lukkede og et halvt år efter genopstod, da knap 450 anpartshavere tegnede sig for, 763.000 kroner, der blev indskudt som ansvarlig kapital i anpartsselskabet, Skads-Andrup Købmandshandel ApS.