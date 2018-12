Nye kæmpemøller på vej trods massive protester fra Østerbyen

Plan & Miljøudvalget har nu efter et længere tilløb godkendt opsætningen af yderligere to forsøgsmøller i Måde. Det sker ikke uden protester fra Østerbyen og beskyldninger om, at bydelen er kommunens skraldespand.

At der er kommet så mange høringssvar, beror også på, at der denne gang har været en særdeles omfangsrig høringsproces, hvor borgerne i hele Østerbyen, dele af Jerne og dele af indre by blev inddraget i forhold til ansøgningen fra Måde Vindtestcenter K/S om de nye forsøgsmøller. Kort fortalt har Måde Vindtestcenter K/S søgt zonetilladelse samt dispensation fra lokalplanen til opstilling af to møller med maksimal højde på 200 meter. Den ene får en rotordiameter på 164 meter, mens den anden vil kunne have et spænd i rotordiameter på mellem 150 og 175 meter.

Stor høring

Årsagen til, at høringen blev så omfangsrig, er afgørelser fra Retten i Esbjerg og Planklagenævnet (tidl. Natur & Miljøklagenævnet, red.), der begge har vurderet, at borgerne i Østerbyen grundet møllernes omfang må forventes at have en "betydelig større interesse" i sagen, end hvad forvaltningen tidligere har vurderet i forbindelse med udsendelse af høringer i de tidligere sager. Domstolen har således afgjort, at borgere må forventes at have en væsentlig, individuel interesse i sagen ud til 2,7 kilometer fra møllerne, ligesom klageinstansen har slået fast, at alle medlemmer af East Town Up har samme interesse.

Der er 17 positive bemærkninger i høringssvarene - lige fra møllernes udseende, der betegnes som flotte og "et vartegn" til glæde over alternativer til fossile brændsler og ønske om mere grøn energi. Som nævnt var de kritiske bemærkninger i overtal, og de spænder lige fra manglende indsigt i planprocesserne, påstande om, at det er økonomiske interesser, der styrer opstillingen af møllerne og tilladelserne, kritik af dispensationer fra en vedtaget lokalplan, overhøring af protester og meget andet.