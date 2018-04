Nye husejere ved Ribe om elmaster: Det er kommet lidt i ly af natten

Et af de spørgsmål, mange undrede sig over under Energinets informationsmøde onsdag aften i Ribe Fritidscenter var, hvorfor de opfører elmaster i Vestjylland, men fjerner dem andre steder. Svaret kom aldrig, og en holdning hos mange var, at Energinet ikke rigtigt gav svar på noget som helst.

Ribe: To af de borgere, der havde valgt at tage turen til Energinets informationsmøde i Ribe Fritidscenter onsdag aften, var Sabrina P. Schmidt og Kenneth Kirkeby.

Det unge par flyttede i august ind i den nedlagte skole i Seem, og de deltog i mødet i et forsøg på at få mere viden om, hvordan Energinets linjeføring og opførelse af 40 meter høje elmaster vil påvirke deres ejendom.

- Vi havde nok ikke købt en ejendom her, hvis vi havde vidst, dette var kommet, siger Kenneth Kirkeby og forklarer, hvordan man netop fravalgte en tidligere ejendom af samme årsag som den, de nu kan bliver en helt konkret del af som nærmeste naboer til det tracé, som Energinet planlægger at føre igennem det smukke Natura 2000-område ved Ribe Østerå, som parret bor få meter øst for.

Parret flyttede væk fra Esbjerg for at komme tættere på naturen, og de ærgrer sig lidt over, at de ikke har været mere opmærksomme på Energinets planer, men understreger, at de er meget glade for at være en del af det lille samfund i Seem.

- Vi er flyttet herud for roen og for naturen, og vi vil være meget ærgerlige over, hvis vi mister vores udsigt, men vi synes altså, alt dette er kommet lidt i ly af natten, siger Sabrina P. Schmidt, der ikke rigtigt kunne bruge aftenens møde i Ribe Fritidscenter til noget som helst.