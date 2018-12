Nye gebyr- og tilskudsregler for foreninger på plads

Esbjerg Kommune: Der er rigtig mange meninger om Esbjerg Kommunes lokaletilskuds- og gebyrregler, og det meste har været sagt.

Mandag aften rundede politikerne debatten af i byrådssalen med de nye regler, der gælder fra og med 2019.

Forhistorien er den, at der i budgetforliget, som blev indgået i 2017, blev tilført to millioner kroner til nye lokaletilskuds- og gebyrregler med virkning fra 2019. Målet var at skabe bedre vilkår for foreningerne og de mange ildsjæle, som yder en kæmpe indsats for, at Esbjerg Kommune har et aktivt og alsidigt foreningsliv. Imidlertid kom sparebudgettet, der blev indgået for få måneder siden, lidt i vejen, og de to millioner kroner i puljen blev også ramt af besparelser. Dermed var der 1,5 millioner kroner tilbage til fordeling.

- I Kultur & Fritidsudvalget besluttede vi for nylig at fordele beløbet, så lokaletilskuds- og gebyrprocenterne for foreninger i kategori 1 bliver reguleret. Det betyder, at lokaletilskuddet bliver forhøjet fra 87% til 91%, og gebyret bliver reduceret fra 13% til 9%. Forbedringerne bliver alene gennemført for foreninger i kategori 1, fordi det var dem, der blev påvirket ved den seneste justering af lokaletilskuds- og gebyrprocenterne. Det har været en længere proces, og jeg vil gerne understrege, at vi har drøftet alle vinkler og muligheder, der er for justeringer af lokaletilskud, gebyrer, kategorier og så videre inden for det her fagområde, lød det fra udvalgsformand May-Britt Andrea Andersen (K).