Nye ejere på Boretårnet: Én bodega var ikke nok

Esbjerg: Har du set fodbold på stadion i Blue Water Arena, har du måske også været en tur forbi Boretårnet på Gl. Vardevej inden. Ved årsskiftet har bodegaen fået nye ejere, og det er et erfarent par i branchen, som allerede ejer Vinbaren i Danmarksgade. Sammen har Denise Michael og Morten Runge købt Boretårnet og skal føre stedet videre.

- Boretårnet har det tilfælles med Vinbaren, at der ikke er fine fornemmelser, og folk mødes i øjenhøjde. Det er ikke et af de værtshuse, hvor man bliver nedstirret, hvis man ikke plejer at komme der. Man bliver taget godt imod af gæster såvel som ansatte, siger 31-årige Denise Michael, der er den nye bestyrer på stedet.

Hun ser Boretårnet som en slags familie, hvor gæsterne kender hinanden og passer på hinanden. Det er et sted, man mødes med sine venner, og folk kommer forbi for en øl efter en tur i Netto, inden de fortsætter hjem. Netop fordi det fungerer så godt på bodegaen, har parret ikke planer om at lave store ændringer.

- Gæsterne kommer ikke til at mærke forskel. Vi er ikke interesserede i at skræmme nogen væk, når det allerede fungerer så godt her. For mange er Boretårnet også deres dagligstue, fortæller hun.