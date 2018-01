Nye ejere har store planer med Klithus Mandø

- Vi skal gennemføre en stor istandsættelse af bygningen. Men det kommer ikke til at ske før til næste efterår og vinter. Det er et meget stort projekt, som vi langt fra har overblik over endnu, understreger Berit Hjorth Nielsen.

Planen er i første omgang at drive Klithus Mandø videre i store træk som hidtil. Men efterfølgende kommer der til at ske forandringer.

MANDØ: Der er ansat en ny kok, som starter sit arbejde omkring 1. april. Og når gæsterne i traktorbusserne fra det tidspunkt for alvor begynder at strømme til Mandø vil de også kunne få både solid dansk mormormad samt lette frokostretter og sandwich.

Lejrskoler

De nye ejere har planer om at satse meget mere på lejrskoler og weekendophold for familier fra 2019 - når bygningen er istandsat.

- Vi er med i et projekt, som Nationalpark Vadehavet står bag. Det går ud på at få flere skoler til at tage på lejrskole i Vadehavsområdet. Der er et stort potentiale, og derfor vil vi reklamere meget mere for vores tilbud om lejrskoler, og vi vil oplyse om de mange muligheder og alt det man kan opleve på Mandø og i og ved Vadehavet, fortæller Vinnie Hjorth Nielsen, som skal med ind i den daglige drift af restaurant- og café-delen, som får navnet Restaurant Vadehavet.

I forbindelse med renoveringen af Klithus Mandø etableres der et nyt fællesrum i værelsesfløjen. Et rum med tv-stue og andre aktivitetsmuligheder for børn og familier.