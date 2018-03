Nye datakrav koster Fanø penge

Fanø: Til maj træder den nye EU-persondataforordning i kraft. EU er umiddelbart langt væk fra Fanø, men EU's forordninger gælder for alle EU-lande og dermed også alle Danmarks kommuner og virksomheder. Det kommer derfor også til at kunne mærkes på Fanø.

Forordningen betyder blandt andet, at der kommer strengere regler for, hvordan kommunen skal håndtere persondata og ikke mindst beskrive, hvordan de vil passe på og håndtere persondata. Hvis reglerne ikke overholdes, kan man få bøder på op til fire procent af omsætningen. Et ikke ubetydeligt beløb for Fanø Kommune.

Det er en omfattende opgave, og derfor har kommunen også været nødt til at indhente hjælp fra et eksternt firma til at implementere persondataforordningen. BDO-revision er blevet tildelt opgaven, som koster et engangsbeløb på 250.000 kroner for kommunen.

Derudover skal kommunen have en såkaldt Data Protection Officer (DPO), som er øverst ansvarlig for, at reglerne overholdes. Databeskyttelsesmedarbejderen vil koste kommunen omkring 50.000 kroner årligt.