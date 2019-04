Nye cykelstier på vej til midtbyen

- Før i tiden har man placeret cykelstierne i Esbjerg med meget spredt fægtning. Det har gjort cyklisternes transportforløb til og fra centrum meget ujævnt, og det er det, vi arbejder på at ændre. Vi forsøger at samle enderne, for lige nu er der ingen cykelstier, der fortsætter helt ind til gågaden, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

Det står klart, efter politikerne i Teknik & Byggeudvalget har godkendt udkastet til den nye trafikplan for Esbjerg Midtby. Af udkastet fremgår, at der er planer om en generel forbedring af de tohjuledes forhold. Det indebærer blandt andet, at man etablerer flere nye cykelstier.

Esbjerg Kommune: Nye cykelstier dukker op over hele Esbjerg Kommune, og der er flere på vej. De næste i køen til at blive herre over egen asfalt er cyklisterne i Esbjerg Centrum.

Tiltagene

Politikerne skæver blandt andet til Strandbygade, hvor cyklister i dag zigzagger mellem kantstensparkerede biler og tæt myldretidstidstrafik. Det skal cykelstier i begge sider af vejen ændre, mens fartdæmpning skal sikre, at bilerne kommer ned i fart.

Også Nørrebrogade står for tur. Her vil man skaffe plads til to smalle cykelstier ved at inddrage dele af både vej og fortov. Antallet af parkeringspladser ude i kørebanerne skal reduceres til fordel for nye busstoppesteder og i samme ombæring vil man tilføje vejtræer eller andet grønt for at forskønne strækningen.

- Vi arbejder med en idé om, at en vej ikke blot behøver at være et middel til at nå fra A til B, men at en vej også kan være et forløb eller en oplevelse. Derfor er anlæggelsen af cykelstier også en anledning til at give gaderne en større overhaling ved for eksempel at plante nyt grønt, siger Søren Heide Lambertsen.