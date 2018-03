Nyd tilbagelænet jazz i Ribe

Ribe: Der er dømt blødt, tilbagelænet vokaljazz, når sangeren og crooneren Søren Lampe gæster Ribe med sin kvartet. Det sker fredag den 13. april kl. 20 på Restaurant Kolvig. Om Søren Lampe hedder det, at han formår at levere et show, der balancerer mellem glæden og det blå, mellem humoren og alvoren i en swingende indpakning med et repertoire hentet fra den store amerikanske sangbog. Med sig til at levere den musikalske indpakning har han pianisten Søren Møller, bassisten Thomas Ovesen og trommeslageren Janus Templeton. Koncerten med Søren Lampe Kvartet er arrangeret af foreningen Jazzin'Ribe.