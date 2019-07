Nybyggere tror på Esbjerg: Byggegrunde revet væk i første hug

23 af 26 byggegrunde solgt i første hug i Sønderris. En ny udstykning er på vej næste år, og dermed sættes der for alvor turbo på udviklingen af områderne nord for Esbjerg.

Esbjerg: Stort set alle 26 byggegrunde i den nye udstykning i Sønderris er revet væk i første budrunde.

23 grunde i et grønt område på Erisvænget blev solgt for højeste bud, tre blev ikke solgt, mens fem interesserede købere ikke fik en grund. Det fortæller lederen af staben for Teknik & Miljø, Chris Nørregaard, der også oplyser, at et par hundrede interesserede havde skrevet sig op for at få informationer om grundene og budrunden på kommunens hjemmeside.

- Vi er meget positive over at se så hurtigt et salg. Salget af byggegrunde går i det hele taget godt i Esbjerg, siger Chris Nørregaard.

Grundene blev solgt til cirka 20 procent over den udbudte mindstepris på 725 kroner per kvadratmeter. Det bliver til slagspriser på mellem cirka 600.000 og 900.000 kroner alt efter grundenes størrelse.

De sidste tre grunde, der ikke blevet solgt i første omgang, sælges i en ny budrunde om kort tid. Og allerede til næste år fortsætter den gode udvikling for Sønderris-området i det nordlige Esbjerg, idet der kommer endnu en række byggegrunde på Plutovænget til salg.