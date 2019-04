Nybo Blomster kommer på nye hænder

Esbjerg: Det er ikke uden vemod, at 60-årige Vibeke Loklindt den 1. maj overdrager nøglerne til Nybo Blomster på Strandby Kirkevej. Efter 20 år som ejer af en af Esbjergs ældste blomsterforretninger stopper hun på grund af sygdom.

I stedet overdrages nøglerne til Louise Guldager Jensen, der er et kendt ansigt i butikken og en erfaren kvinde i branchen.

Den 34-årige blomsterdekoratør er uddannet i en forretning i Grindsted og drev efter endt læretid egen blomsterbutik i Ansager. Efter nogle år valgte hun at lukke butikken og solgte herefter blomster i den lokale brugs. Senere blev hun ansvarlig for blomstersalget i Kvickly Varde, inden hun i september 2017 kom til Nybo Blomster. Det gjorde hun med henblik på med tiden at overtage butikken. Sygdom betyder dog, at ejerskiftet sker fem år før tid.

- Vibeke kom for en måned siden og sagde, at det var nu. Det var ikke lige det, vi havde regnet med, så vi har haft travlt med at få papirarbejde og praktiske detaljer på plads. Det betyder også, at butikken har kørt på halv blus i en uges tid, men vi arbejder på sagen, og vi skal nok nå det, siger Louise Guldager Jensen og tilføjer:

- Selv om det er under nogle kedelige omstændigheder, er jeg meget stolt over at blive betroet med Vibekes livsværk på den her måde, og jeg glæder mig til at føre forretningen videre. Jeg har været selvstændig før, og ved derfor, at det kræver hårdt arbejde, men med stor hjælp fra familie og kæreste, skal det hele nok gå. Det er jeg sikker på.