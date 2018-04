Ny vindmøllepark ved Horns Rev kan skaffe nye arbejdspladser til Sydjylland

Forud for Energikonference Esbjerg 2018 mandag 23. april melder både borgmester Jesper Frost Rasmussen og det lokale folketingsmedlem, Henning Hyllested, at der skal opsættes en ny vindmøllepark ud for Horns Rev.

Esbjerg: Når regeringen formentlig fremsætter sit udspil til en kommende energiaftale i april, så vil energiforliget efter alt at dømme også blive et tema på Energikonference Esbjerg 2018, som afholdes af Dansk Fjernvarme, Maskinmesterforeningen og Aalborg Universitet. Forud for konferencen er både Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og Henning Hyllested (EL) enige om, at der bør opsættes endnu en vindmøllepark på Horns Rev, og at den skal være en del af energiaftalen. Falder sådan en på plads i en energiaftale, vil den derfor jobmæssigt lune ekstra godt i Esbjerg og Sydjylland. - Jeg håber, en ny energiaftale indeholder endnu en vindmøllepark på Horns Rev, siger Jesper Frost Rasmussen og uddyber, at hvor Horns Rev 3 har genereret omkring 7500 arbejdspladser, så vil en eventuel Horns Rev 4 kunne gøre noget lignende mange år ud i fremtiden i forhold til både etablering og servicering af en ny park. - Der er forhandlinger i gang, og her har jeg presset på for, at det vil være passende med en ny park, en Horns Rev 4, når vi nu netop har al infrastruktur på plads i forhold til Horns Rev 3. Det mener jeg vil være oplagt frem for en aftale, der kan ende som et politisk kludetæppe, hvor man forsøger at opføre flere små parker over flere områder, siger Jesper Frost Rasmussen.

Energikonference På Energikonference Esbjerg 2018, der afholdes 23. april på Aalborg Universitet Esbjerg, deltager blandt andet Mærsk, Grundfos, Semco Maritime og MF´ere som Jens Joel (S), Eva Kjer Hansen (V).



Det er fjerde år i træk, konferencen afholdes, og ligeledes deltager professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet, som er en skarp kritiker af Viking Link - el-kablet regeringen planlægger at bygge til England - ligesom et udvalgt debatemne vil være, hvordan Danmark bevarer sin position som verdens førende energination.

Fem nye parker Udover en ny vindmøllepark håber Jesper Frost Rasmussen også en ny energiaftale indeholder en erkendelse af, at man i en iver efter den grønne omstilling, ikke glemmer at holde fast i, at vi er selvforsynende på olie og gas. - Det skal vi gerne fortsætte med mange år endnu, siger Jesper Frost Rasmussen, og selv om Henning Hyllested ikke deler Jesper Frost Rasmussens begejstring for olie og gas, siger han: - Skal positionen fastholdes, og Danmark som helhed være i front, skal der jo også være noget at arbejde med. Derfor skal den markante udbygning med havvindmøller fortsættes, blandt andet med en ny havmøllepark ved Horns Rev. Enhedslisten foreslår således en udbygning med fem nye havmølleparker frem mod 2030, siger Henning Hyllested. Hos Dansk Fjernvarme mener man, at det er oplagt at bruge strømmen fra vindmøller til fjernvarme. Derfor håber man her at en kommende energiaftale resulterer i en permanent nedsættelse af elafgiften, så det bliver rentabelt at indføre store varmepumper i fjernvarmen. - Hvis vi får flere vindmølleparker, kan vi øge værdien i vindenergien ved at skabe bedre samspil mellem vind og varme. Det kloge valg er at omsætte noget af den til fjernvarme, som så både bliver grøn og billig. Men det kræver, at vi får de store varmepumper ind i fjernvarmen, så vi kan skabe en forbindelse mellem el og varme, forklarer Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.