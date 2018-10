Ny udstilling på Ribe Kunstmuseum viser perlerække af landskabsmalerier

- Udstillingen samler en perlerække af landskabsmalerier fra hele Danmark, og er malet af nogle af landets mest kendte kunstnere. Det er blandt andet C.W. Eckersberg, J. Th. Lundbye, L.A. Ring og Vilhelm Hammershøi. De fortolkede alle landskabernes store forandringer i tæt dialog med videnskaben, siger direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming og forklarer, at udstillingens værker dermed fortæller en historie om menneskets aftryk i det danske landskab.

Omkring år 1800 tog udviklingen fart - vi fik ny viden om landskabet og dets historie. Og man begyndte at kortlægge hele landet samt effektivisere landbruget. Ved at se på de danske landskabsmalerier kan man følge udviklingen i den menneskeskabte natur.

Menneskets påvirkning af naturen kan aflæses geologisk, og næsten to tredjedele af Danmarks areal er opdyrket til landbrug. Det er det tema, udstillingen "Jordforbindelser" på Ribe Kunstmuseum kredser om, og som kan opleves af alle, når den åbner for offentligheden fredag 5. oktober kl. 16.

Udstillingen Jordforbindelser er et samarbejde mellem Faaborg Museum, Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling.

Vadehavscentret

Jordforbindelsen giver også nutidige fortolkninger af landskabets udvikling gennem de to markante kunstnere Camilla Berner og Rune Bosse, som har skabt værker til udstillingen, hvor natur, klima og miljø igen er i fokus.

Foruden værker på selve udstillingen på kunstmuseet, viser Camilla Berner et værk i form af en pavillon, der er opstillet ved Vadehavscentret i Vester Vedsted. Pavillonen er skabt med den invasive hybenrose som materiale, men man har dog har enkelte udfordringer med opstillingen som følge af det voldsomme blæsevejr, der ramte Vestkysten mellem tirsdag og onsdag. Værket er inspireret af en nu nedrevet pavillon, opført af Faaborg Museums mæcen og grundlægger Mads Rasmussen i 1913, og som var bygget på et højt sted i Svanninge Bakker. Mads Rasmussen var stærkt inspireret af Fynbomalernes landskaber og søgte at påvirke hele området hen mod sit eget idealbillede af naturen

Som ved andre udstillinger har Ribe Kunstmuseum fokus på de børn og unge mennesker, der besøger huset, og til børnene udleveres et opgavehæfte med en sporjagt i udstillingens værker, ligesom et rum er indrettet til kreativ aktivitet, hvor børnene kan bygge deres eget landskab.