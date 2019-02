Ny uddannelse samler redderne i ét

Indtil januar i år var uddannelsen til ambulanceredder en stige, der begyndte med assistentuddannelsen, siden behandler og til sidst overbygningen til paramediciner. Fra januar er de to første samlet under den nye uddannelse til ambulancebehandler. Det sker efter ønske fra både politikere, undervisere og ambulanceselskaberne.

Indtil januar i år fandtes to forskellige uddannelser til ambulanceredder i Danmark, men efter ønske fra både ambulancevirksomhederne, politikere og uddannelsesinstitutionerne blev den kortere af de to, uddannelsen til ambulanceassistent, afskaffet fra årsskiftet. Derfor er der nu kun en vej ind i de danske ambulancer, og den går gennem den nye uddannelse til ambulancebehandler.

- Hidtil har det været en tredelt uddannelse, hvor man først blev ambulanceassistent, derefter behandler og til sidst paramediciner. Fremadrettet vil der kun være to niveauer, og det er ambulancebehandler og overbygningen som paramediciner.

Med den ændrede uddannelse følger både nye fag og nye kompetencemål. Ønsket fra sundhedsvæsnet har været at øge fagligheden og at imødekomme manglen på reddere. Ændringen skyldes ifølge Grethe Gad også, at den geografiske placering af sygehuse og akutmodtagelser ændrer sig, og at der flere steder bliver længere til akutsygehusene.

- Vi får flere ældre, og vi får flere multisyge, som har behov for, at man kan starte en sundhedsfaglig behandling på et højere niveau ude i hjemmet. Ændringen betyder, at man i fremtiden vil kunne starte en mere kompleks behandling tidligere.

Firkantet fortalt består forskellen på de to hidtidige uddannelser i, at behandleren har et selvstændigt ansvar for patienten, mens assistenten har hjulpet behandleren blandt andet med at sidde bag rettet og ved at hente udstyr i ambulancen.