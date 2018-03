Ny trivselsmåling i Esbjergs skoler skaber usikkerhed

Forældre frygter stadig for manglende anonymitet omkring elevernes besvarelser, og Esbjerg Kommune har bedt Undervisningsministeriet præcisere, hvad man mener med, at undersøgelsen er obligatorisk.

Auraskolen, afdeling Hjerting, har for eksempel fået tre-fire henvendelser fra forældre, som er bekymrede for anonymiteten, blandt andet i tilfælde, hvor eleverne fravælger en digital besvarelse af undersøgelsens spørgsmål og udfylder et spørgeskema på papir.

Undervisningsministeriet skriver på ministeriets hjemmeside om trivselsmålingerne: * Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. * Den obligatoriske trivselsmåling gennemføres i 2018 i perioden 20. marts til den 31. maj. * Det har ingen følger for eleverne, hvis de ikke besvarer trivselsmålingen. * Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNIoLogin. * I skoleåret 2017/2018 kan elever gennemføre den nationale trivselsmåling elektronisk eller på papir.

- Det kan godt virke lidt tvetydigt med den formulering, der er på ministeriets hjemmeside. Af det svar, vi fik, kan vi læse, at undersøgelsen er obligatorisk og skal gennemføres i undervisningstiden. Hvis eleven ikke ønsker at svare på et spørgsmål, kan han eller hun sætte kryds i et særligt felt, fortæller kontorchefen.

Esbjerg Kommune har skrevet til ministeriet for at få denne formulering præciseret, og svaret blev gennemgået på mødet.

Undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at trivselsundersøgelsen er obligatorisk, men at det ikke får konsekvenser for de elever, som vælger undersøgelsen fra.

Det obligatoriske blev for nylig drøftet på et møde mellem forvaltningen og skolelederne. Det oplyser Birthe Christensen, som er kontorchef i Esbjerg Kommunes skoleforvaltning.

Flere kontakter ministeriet

Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for IT og Læring, oplyser, at styrelsen siden januar har fået cirka 30 henvendelser fra forældre, som ønsker deres børns tidligere besvarelser i forbindelse med trivselsmålingerne slettet eller ønsker at få indsigt i de svar, deres børn har givet.

Flere forældre har desuden spurgt ind til muligheden for, at eleverne dropper det digitale spørgeskema og udfylder et på papir.

Enkelte skoler har henvendt sig til Undervisningsministeriet for at spørge ind til, om trivselsmålingen nu også er obligatorisk.

På spørgsmålet om det, ministeriet skriver på sin hjemmeside, er præcist nok i forbindelse med trivselsundersøgelsen, svarer Jakob Harder, at ministeriet blot følger reglerne i persondataloven.

Her står der, at styrelsen skal oplyse eleverne og deres forældre om eventuelle konsekvenser ved ikke at deltage i undersøgelsen.

Trivselsundersøgelsens resultater må ifølge Jakob Harder (citat:) "kun bruges statistisk og ikke som grundlag for tiltag over for det enkelte barn men gerne som redskab for initiativer rettet mod at forbedre skolers eller klassers elevtrivsel".