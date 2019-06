Bramming: Efter rigtig mange år bliver det nu igen muligt at træne taekwondo i Bramming. Fra 15. august er det nemlig igen en mulighed at træne i en helt ny taekwondoklub, som kommer til at holde til på Bakkevejens Skole.

Det er ægteparret Christina og Tony H.B. Hansen, som begge er aktive taekwondoinstruktører, der er initiativtagere til stiftelsen af den nye Bramming Taekwondo Klub. Klubben er startet sammen med fire venner: Lone Sonneby, Sigfred Stolberg Grøn, Brian Hundebøl og Niels Peter Nielsen. De udgør bestyrelsen med Tony Hansen som formand.

- For efterhånden rigtig mange år siden lukkede den tidligere Bramming Taekwondo Klub ned, men vi føler nu tiden er til, at man igen kan få mulighed for at træne taekwondo i Bramming, udtaler Tony H.B. Hansen i en pressemeddelelse.

Klubben kommer til at træne på et fælles børne-/voksenhold på Bakkevejens Skole hver tirsdag og torsdag fra kl. 18 til 19.30. Alle fra 10 år er velkomne til at møde op og prøve at træne med. Det er ganske gratis at prøve, og det kræver ingen forudsætninger.