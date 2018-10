Ny stor milliondonation til Vadehavscentret

Tre flotte donationer på samlet 5,5 mio. kr. sikrer, at Vadehavscentret i Vester Vedsted kan åbne ny kulturudstilling i 2019.

Vester Vedsted: Tre store, danske fonde gør nu, at Vadehavscentret er sikret, at man kan åbne en ny udstilling i 2019.

Vadehavscentret, der er besøgscenter for Vadehavscentret, har fået tre flotte donationer fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål, Augustinus Fonden og Louis Petersens Legat på i alt 5,5 mio. kr.

- Dermed kan vi nu give startskuddet til at sætte gang i udviklingen af et særligt Kulturrum på Vadehavscentret om de store historiske epoker i marskens og Vadehavets kulturhistorie, siger leder af Vadehavscentret, Klaus Melbye.

Kulturrummet vil være med til at skabe en helhed i centrets formidling af marsken og Vadehavet.

- Vi glæder os rigtigt meget til at fortælle disse vigtige historier, hvor landskabet og jagten på ressourcer og beskyttelsen mod stormfloder var afgørende for livet på denne kyst og hvor kreativiteten åbnede os op overfor verden. Vi er utrolig glade for de tre fondes flotte donationer og deres opbakning til Vadehavscentrets arbejde, siger Klaus Melbye.