Ny stor donation til specialbygget Mandøfartøj

Onsdag modtog B & B Mandø nyheden om, at de får 200.000 kr. fra SE Vækstpulje til projekt om specialbygget amfibiekøretøj til blandt andet ø-hop i Vadehavet. Dermed har de modtaget en halv million inden for blot 14 dage.

Mandø: 14. december kunne JydskeVestkysten offentliggøre dele af planerne for det storstilede projekt med et 12 meter langt, specialbygget amfibiefartøj, der kan fragte gæster rundt i Vadehavet.

Det er Poul Erik Fredskild og Karin Fredskild fra B&B Mandø, der står bag, og onsdag modtog de så nyheden om, at yderligere en fond har valgt at støtte projektet.

Her offentliggjorde SE's Vækstpulje, hvordan den har valgt at fordele de 6,5 mio. kr, til 79 projekter i Syd- og Sønderjylland, og her er Mandøs kommende turistattraktion et af de projekter, der har modtaget den største del, nemlig 200.000 kr.

- Det er store julegaver vi får i år, og det er jo bare rigtig dejligt. Donationen fra Vækstpuljen medfører samtidig, at vi nu er helt sikre på, at projektet bliver til noget. Det ved vi nu, siger Karen Fredskild, der med de mange penge nu for alvor kan sætte skub i planerne fra 1. januar.

Sammen med sin mand kan de ikke præcist sige, hvornår fartøjet kan tages i brug.

- Der er stadig en del ubekendte faktorer i spil, så det er svært at være konkret om det. Blandt andet venter vi stadig på, at Søfartsstyrelsen skal godkende planerne for skibet, før vi kan gå igang med selve konstruktionen. Ikke fordi, der er problemer, men bare fordi, den slags sager tager tid, siger Poul Erik Fredskild, der ikke ser det som sandsynligt, at skibet er helt klar til brug før i 2019.