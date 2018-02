Ny sognepræst ansat i Vejrups kirker

- Skæbnen ville jo, at de slog en stilling op herude, for jeg vidste fra mine vikariater, at det er et dejligt område med to smukke kirker og to vidunderlige menighedsråd, siger Uffe Vestergaard og forklarer, at det hele indgår i en god kombination med en meget aktiv menighed, som han både tror og håber, at der kommer et frugtbart samarbejde ud af.

- Min plan var egentlig ikke at skulle være fast præst her, men jeg trængte til, at der skulle ske noget nyt i mit liv, siger Uffe Vestergaard, der igennem de seneste 18 måneder har fungeret som vikar i kirker fra Skjern til Brøns, men pr. 1 marts skal være fast sognepræst i Vejrup Kirke og Vester Nykirke samt assistere præsten i Gørding.

Det nye mand på prædikestolen er Uffe Vestergaard, der i dag er bosat i Ribe, og som i omkring 20 år år har været vellidt præst i Vester Vedsted og på Mandø, og han glæder sig til at tage fat på det nye job fra 1. marts, mens han officielt indsættes i de to kirker søndag 8. april af domprovst Jens Torkild Bak.

Vejrup: Siden sommeren 2017 har de to kirker i Vejrup, Vester Nykirke og Vejrup Kirke, stået uden præst, men efter en periode med vikariende præster blev der i denne uge sat navn på den mand, der fra 1. marts skal bestride embedet i de to sogne.

Uffe Vestergaard har tidligere arrangeret adskillige populære, historiske sognerejser til destinationer som Rom, Grækenland og en række andre historiske steder i Europa. Dette vil i den nye stilling kun fortsætte på hyggebasis, men han forklarer, at de tager det henad vejen, hvis menighedsrådene på et tidspunkt skulle ønske en udflugt.

Egnshistorie

For at blive en integreret del af lokalsamfundet flytter Uffe Vestergaard ind i præstegården i Vejrup, når den er færdigrenoveret i begyndelsen af marts, og formand for menighedsrådet i Vester Nykirke, Henrik Christensen og menighedsrådsformand i Vejrup, Else Truelsen, er glade for, at Uffe Vestergaard besluttede sig for at søge stillingen i Vejrup blandt et felt af flere kvalificerede ansøgere.

- Vi ved jo fra hans tid i Vester Vedsted og Mandø, at han er meget interesseret i egnshistorie, og vi glæder os til, at han også graver sig ned i historien her, siger Else Truelsen og forklarer, at man blandt andet er glade for Uffe Vestergaards evner til at formidle historien.

- Det er der allerede mange herude, der har fundet ud af, for folk er virkelig dukket op til det, vi har lavet, da han har var her som vikar, siger Else Truelsen, der sammen med Henrik Christensen og Uffe Vestergaard allerede har flere tiltag som foredrag, studiegrupper, foreningsarrangementer i støbeskeen.

- Selv om Vejrup udadtil måske ikke synes af meget, så har en af faktorerne bag min ansøgning været det store, lokale engagement, der er herude, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Uffe Vestergaard.