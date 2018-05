Ny smørrebrødsrestaurant åbner på Kammerslusen

Ribe: Ribe får sin egen smørrebrødsrestaurant, når René Nikolajsen 17. maj slår dørene op til en ny frokostrestaurant ved Kammerslusen.

René Nikolajsen er også manden bag virksomheden Renés Køkken, der 1. marts flyttede ind i lokalerne på Restaurant Kammerslusen, hvor han skulle bruge køkkenet til pensionistmad, frokostordninger og smørrebrød ud af huset, men lidt efter lidt fandt han ud af, at han også kunne bruge de andre af Kammerslusens lokaler.

- Det var faktisk ikke meningen, da vi flyttede ind, at vi ville have smørrebrødsrestaurant, fordi vi har rigtigt meget at lave med vores andre ting herude, siger René Nikolajsen og forklarer, hvordan Michael Nørgaard, der ejer bygningerne, trådte til, da han stod og manglede de rette køkkenfaciliteter.

- Vi synes egentlig, det var synd, at vi kun brugte køkkenet, når vi så på, hvilke muligheder der var med de andre lokaler. Jeg har altid haft en drøm om at åbne min egen smørrebrødsrestaurant. Det tør jeg ikke i Esbjerg lige nu, så nu tænker vi, at vi giver den et forsøg her på Kammerslusen, siger René Nikolajsen, der arbejder på at rebrande det danske smørrebrød, og her ser Ribe og omegn ud som en god opstartsmulighed.