Rasmus Andersen skal fra 1. maj være skoleleder på Fanø Skole. Det er hans første job på en folkeskole, men han vil ikke revolutionere skolen. Han vil lytte og samtidig lære både skolen og øen at kende. Det skræmmer ham ikke at være spydspids for en af øens vigtigste og samlende institutioner eller at blive genkendt i Brugsen.