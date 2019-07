- Folk i Ribe og omegn ved, at vi laver god mad i Pizza Expressen, og i vores nye italienske restaurant kommer vi til at lave andet og meget mere end pizza og pasta. Vi laver også steaks, burgere og senere vil vi tilføje flere retter til spisekortet - blandt andet flere orientalske retter, siger Hamid Faiz.

Bag restauranten står Hamid Faiz, som sammen med sine kompagnoner Mahdad og Mestafa også ejer Pizza Expressen på Overdammen. En restaurant, som har eksisteret i 27 år, og i følge Hamid Faiz er det også netop erfaringen, som skal gøre, at den nye italiensk inspirerede restaurant på Torvet skal blive en succes.

Knofedt

Hamid Faiz og hans kompagnoner har brugt mange kræfter og knofedt på med maling og tapet at lysne op i lokalerne, hvor der i første omgang kun er plads til spisende gæster i stueetagen.

- Men på onsdag i næste uge får vi de sidste nye møbler til førstesalen, og så åbner vi op for servering her. Så kan man sidde og nyde maden med Ribes flotteste udsigt til Domkirkepladsen. Men vi laver ikke noget med natklub. Det er en spiserestaurant, hvor man til maden kan få et glas vin eller øl, understreger Hamid Faiz.

Stine Green er ansvarlig for tjenerne på restauranten, og hun glæder sig over, at der allerede nu er mange turister i byen.

- Det betyder, at vi møder gæster fra mange forskellige lande, og det gør det sjovt at arbejde her, siger hun.