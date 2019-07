Ny restaurant: Nu svinger Deniz pizzadejen i Gørding

Deniz Bozdag, som bor i Esbjerg med sin hustru og to børn, er en mand, som er vant til at arbejde meget. Så han arbejder også på fuld tid som lærer på en friskole i Holsted, og derfor er det også i et vist omfang hans hustru, Gülbahar og far, Halil, kunderne i Gørding vil kunne møde bag disken i restauranten i Gørding. Men lige så snart Deniz har fri fra arbejde på skolen vil han være at finde i den nye restaurant i Gørding.

Far er læremester

- Det er min far, som har lært mig at lave god mad. Det skal han have æren for. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang i Gørding, fordi vi har fået masser af kommentarer fra borgerne i Gørding, som har givet mig rigtig god opbakning til projektet. Og de har fortalt, at de glædede sig til, at vi kommer i gang. Så det har jeg store forventninger til, siger Deniz Bozdag.

Han vil også have udbringning af pizzaer i Gørding og omegn.

- Men kun til kunder i de byer, hvor der ikke i forvejen er pizzariaer. Vi har ikke tænkt os at skulle konkurrere med pizzariaerne i f.eks. Bramming. De har deres kunder, og deres område, og dem er vi kolleger med - og ikke konkurrenter, understreger Deniz Bozdag.

Foruden pizzaer er der også pastaretter på det store menukort. Der er mexicanske fajitas, burgere, pitabrdø, lammekoteletter, kylingefilet, t-bone steaks og mange andre retter, og i restauranten er der også bevilling, så man kan få en øl eller et glas vin til maden.