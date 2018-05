Ny restaurant: Det asiatiske køkken vender tilbage til Fanø

Kort tid efter, at Wangs Sushi har forladt Fanø, åbner en ny asiatisk restaurant på øen. Kinesiske Ting Li vil servere autentisk sydkinesisk mad for øboere og turister med hang til det asiatiske køkken.

- Vi vil gerne servere autentisk kinesisk mad. Der er mange, som har fordomme om, at kinesisk mad er dårlig kvalitet, og det vil vi gerne modbevise, siger 28-årige Ting Li.

Fanø: De store tilhængere af asiatisk mad på Fanø har knap nok nået at tygge af munden, efter Wangs Sushis afskedsreception i midten af marts, der efterlod Fanø uden asiatiske restauranter. Nu kan de dog roligt tygge af og glæde sig til en ny portion, for snart åbner en ny asiatisk restaurant.

Street Food

Egentlig var det slet ikke meningen, at restauranten skulle ligge på Fanø. En stand på Street Food i Esbjerg havde nemlig passet godt til konceptet fra familierestauranten i Kina, som var en slags madmarked, hvor man kunne sammensætte sit måltid på kryds og tværs. Der var dog ikke plads til flere asiatiske restauranter på Street Food, da man var for sent ude. Pludselig lukkede Wangs Sushi, og så blev Fanø ønskestedet.

- Vi har længe gerne villet åbne en restaurant i Danmark, og nu glæder vi os til at åbne på Fanø, siger Ting Li.

Ting Li bor til daglig i Esbjerg med sin danske mand, som hun mødte til en koncert i Esbjerg i 2013. Kærligheden blomstrede, og året efter blev de gift, hvilket betød, at Ting Li kunne flytte til Danmark. Sammen har de en søn på to og et halvt år.