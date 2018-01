Ny rapport er positiv overfor Ribe Madstation

Netop offentliggjort rapport viser ud fra interviews med blandt andet 69 potentielle leverandører til Ribe Madstation, at der er stor lokal opbakning til projektet, og at der er et uudnyttet potentiale for afsætning af lokale produkter i regionen.

Ribe: Ny rapport fra Center for Landistriktsforskning viser stor tilfredshed fra både lokale fødevareleverandører og kommende brugere over for Ribe Madstion.

Rapporten er offentliggjort i de første dage af 2018 efter at have indsamlet data gennem det meste af 2017, og en af hovedkonklusionerne er, at potentielle leverandører til Ribe Madstation tror på, at der er et uudnyttet potentiale for afsætning af lokale produkter i regionen, ligesom de også tror på, at Ribe Madstation kan være en god måde at få aktiveret dette potentiale.

Størstedelen er derfor også interesseret i at levere til Ribe Madstation, og ifølge lektor ved Center for Landdistriktsforskning på SDU, Pia Heike Johansen, der er en af bagmændene på den nye rapport, så sker opbakningen på særlig vestjysk manér.

- Jeg synes, konklusionen er, at man har hænderne over hovedet på sydvestjysk manér, Man er forsigtig begejstret, siger Pia Heike Johansen og uddyber, at hun ser rapporten som et godt udgangspunkt for projektet i forhold til blandt andet kommende fondsansøgninger, men at man skal forstå den skepsis der er ud fra, hvor man befinder sig henne i landet.

- Det handler om at se tingene i den rette sammenhæng, for i Vestjylland er der en generel projekttræthed, hvor man som lokal fødevareproducent præsenteres for masser af projekter, man skal tage stilling til, siger Pia Heike Johansen.