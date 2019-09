Ny rapport: 16,3 mio. kr. for at oprense Ribes Mølledam

En ny rapport bestilt af Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg viser, at det vil koste omkring 16,3 millioner kroner at oprense Ribes Mølledam, og at det tidligst kan ske i år 2021. Den 18 sider lange rapport viser udfordringer og muligheder i Mølledammen, og det store beløb skal eventuelt findes i efterårets budgetforhandlinger.

- Jeg tror på, at hvis man skal finde en permanent løsning, skal Mølledammen renses grundigt op og efterfølgende vedligeholdes, hvis målet er at få et blankt vandspejl. Skal det blive det noget, er vi nødt til at have det med ind i de kommende budgetforhandlinger, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at rapporten er bestilt til byrådets temamøde 16. september om Mølledammen for at skabe et overblik over de muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med Mølledammen.

Det er Teknik & Byggeudvalget med formand Søren Heide Lambertsen(S) i spidsen, der har bestilt rapporten, som blev sendt til Byrådet 13. august, og han forklarer, at man ikke har så stort et beløb liggende klart til en oprensning.

Bag beløbet ligger der ifølge rapporten et projekt, der skal sikre imod, at sump- og vandplanter bryder vandfladen i Mølledammen, og skal dette ske kræves der ifølge rapporten en vanddybde på to-tre meter.

Det er det beløb, Esbjerg Kommunes miljøforvaltning anslår det vil komme til at koste, hvis byrådspolitikerne vælger at foretage en grundig oprensning af Mølledammen i Ribe, og de nødvendige myndighedstilladelser samtidig er til stede.

Miljøminister Lea Wermelin(S) besøgte fredag Mandø, og her fik hun et brev med hjem fra borgmester Jesper Frost Rasmussen, hvor han bad hende se nærmere på regulativet for Mølledammen.

Påvirkning

- Rapporten skal gerne få alle byrådsmedlemmers vidensniveau om Mølledammen op på samme niveau, og vi vil forsøge at danne os et overblik over, hvorfor sagen er endt som den er, siger Søren Heide Lambertsen.

Rapporten indleder med at forklare, at det samlet set vurderes, at en uddybning vil være den mest effektive metode til at skabe et frit vandspejl, ligesom den over 18 sider tager stilling grødeskæring, Natura 2000, påvirkning af dyr og planter med mere, ligesom den indeholder den økonomi, der er forbundet med de enkelte dele af projektet.

Blandt andet lyder det, at en opgravning til en dybde på to-tre meter vil fjerne livsgrundlaget for både vandplanter og småfisk og at en eventuel uddybning tidligst vil kunne foretages i 2021. Rapporten indeholder også en kommentar fra overinspektør Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer, der forklarer, at både villaerne på Kurveholmen og det nuværende Vedels Anlæg er tænkt som anlagt ud til et frit vandspejl, og Søren Heide Lambertsen håber nu, at man kan få miljøministeren Lea Wermelin (S) til at forholde sig til sagen ud fra det brev, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gav hende under hendes besøg fredag på Mandø.

- Nu har vi sendt en forespørgsel afsted, og her kan man jo håbe, at hun siger ja til, at vi må genoptage den praksis, der blev udført i amtets tid med flere årlige oprensninger, og som det også står i regulativet. Jeg håber i hvert fald, at hun forholder sig til det, så vi kan få en afklaring på de spørgsmål, der er rejst, siger Søren Heide Lambertsen.