Ny projektchef til Din Forsyning

Esbjerg/Varde: Kenneth Jørgensen tiltræder den 1. august 2019 som projektchef for opgaven med at opføre en række varmeværker i Din Forsynings område. Kenneth Jørgensen har ifølge Din Forsyning solid erfaring med etablering af kraftvarmeværker og energianlæg over hele verden.

Din Forsyning arbejder målrettet på at fastlægge den fremtidige varmeforsyning, så kunderne i Esbjerg og Varde er sikret stabil levering af miljøvenlig fjernvarme, når Ørsteds kulfyrede kraftvarmeværk ikke længere leverer.

Det indebærer blandt andet, at der skal opføres flere helt nye anlæg til varmeforsyning i det nuværende forsyningsnet, og det bliver Kenneth Jørgensens opgave at føre beslutningerne ud i livet. Bestyrelsen i Din Forsyning har i den forbindelse godkendt et såkaldt roadmap bestående af en række teknologier som skal implementeres i en bestemt rækkefølge, men ifølge borgmester og bestyrelsesmedlem i Din Forsyning, Jesper Frost Rasmussen (V), forudsætter det imidlertid dels, at Energistyrelsen godkender planen, dels at Ørsted først lukker ned i starten af 2024 og ikke allerede med udgangen af 2022, som Ørsted har meddelt, at man vil.

Kenneth Jørgensen har mange års erfaring fra leverandørsiden i etablering af anlæg til energisektoren via ansættelser i blandt andet Babcock & Wilcox Vølund A/S, DP CleanTech Company Ltd. og Semco Maritime A/S og senest som selvstændig i Brandi Energy IVS. Han har etableret kraftvarmeværker og andre energianlæg over hele verden, herunder deltaget i opførslen af Energnists anlæg i Måde, ligesom han har en solid erfaring inden for energiteknik, projektudvikling og eksekvering samt drift.

Kenneth Jørgensen tiltræder den 1. august 2019. Privat er han bosiddende i Sædding med sin ægtefælle og deres to sønner.