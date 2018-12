Ny ordblinde-strategi skal afgøres i byrådet

Hjælpes ordblinde skoleelever bedst ved at blive i deres egen klasse og få støtte, eller skal de hellere gå i specialklasser kun for ordblinde? Planen er at gå begge veje på samme tid i Esbjerg Kommune, men Børn- og familieudvalgets medlemmer har ikke kunnet blive enige.

ESBJERG: Fondsansøgningen til Egmont Fonden er sendt afsted, og håbet er, at Egmont Fonden fortsat vil bevilge 5,7 mio. kroner til en helt ny type indsats over for ordblinde skoleelever i Esbjerg Kommune.

Samtidig har politikerne i Børn- og familieudvalget haft punktet på dagsordenen tre gange uden at kunne nå til enighed om at vedtage den projektbeskrivelse, forvaltningen er kommet med, og derfor har Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg nu bedt om at få sagen sendt i byrådet til afgørelse. Hun stemte selv nej til forslaget, mens De Radikales Anne Marie Geisler Andersen tog forbehold. SF og Venstre stemte ja.

Forslaget lægger op til en model, hvor mange ordblinde børn fortsætter med at gå i almindelige folkeskoleklasser, men får ekstra støtte ved blandt andet at blive testet for ordblinde-risiko allerede i 0. klasse, at få bedre værktøjer og støtte i form af ordblinde-uddannede lærere og en ordblinderådgiver på hver skole, og hvor der er mulighed for at skifte til klasser kun for ordblinde i 7. til 9. klasse.

Sideløbende skal der være et specialtilbud for de hårdest ramte ordblinde, som helt fra mellemtrinnet kan gå i specialklasser med fokus på ordblindhed.

Udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF) er godt tilfreds med beskrivelsen og kunne derfor stemme for:

- Vi var på en inspirationstur til Højmeskolen i Odense, hvor de har et rent specialtilbud til 24 ordblinde elever, som de har god succes med. I udvalget var der stemning for at tage elementer af det, de gør på Højmeskolen, med i vores nye ordblinde-indsats i Esbjerg. Det synes jeg, at forvaltningen har indarbejdet fint i indstillingen, ligesom der er nævnt de elementer, vi kan samarbejde med Egmont Fonden omkring. Sådan at vi faktisk bliver en kommune, der i den grad får skabt et godt fundament ude på alle vores skoler og sikrer, at vi kommer til at give børn der er ordblinde det bedst mulige tilbud på rette tid. Vi har en fire års periode til at sikre dette siger Diana Mose Olsen.