Esbjerg: Rundt regnet 75.000 importerede biler går hvert år over kajen på Esbjerg Havn, og nu skabes fundamentet for at endnu flere biler skal forbi den vestjyske havn, inden de distribueres videre til forhandlerne.

For mindre end et år siden indviede virksomheden Scandinavian Auto Logistics A/S (SAL) med yderligere en terminal, en såkaldt Terminal 2. Dermed kunne den ekspansive virksomhed begynde at tune ind på mere vækst, meddelte administrerende direktør Henrik Otto Jensen, SAL.

Men nu forbereder SAL sig på yderligere vækst og bliver den første lejer af Esbjerg Havns nye multiterminal på 40.000 kvadratmeter i Østhavnen. Her skaber de kommende nye rammer også nye muligheder, som peger direkte mod vækst, hedder det i en pressemeddelelse.

- Det dokumenterer bare, at jo mere de eksisterende faciliteter forbedres, jo mere gods er der mulighed for at transportere gennem Esbjerg Havn. Multiterminalen udlejes allerede, inden den er bygget, og det viser eksempelvis, at der er et behov for belagte arealer, som giver mere fleksible anvendelsesmuligheder for flere godstyper, udtaler Henrik Otto Jensen, administrerende direktør hos SAL i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er en regulær motorvej, som Esbjerg Havn her har skabt for os. Vi kommer til at fordoble vores kapacitet til 5.000 biler om året, og vi er på ingen måder i krybesporet her. Vi har tidligere været nødt til at takke nej til skibsladninger, men nu kommer Esbjerg Havn i spil til flere ting, og det gælder blandt andet hos vores samarbejdspartner Grimaldi Lines, som kigger på hele den europæiske kystlinje, fastslår Henrik Otto Jensen, der får opbakning af kommerciel direktør Michael Lodberg.

- Med flisebelagte arealer kan vi kvittere for fortsat udvikling, og for os er det simpelthen basal infrastruktur, når vi skal have biler for store summer holdende. Det gør også, at vores medarbejdere oplever meget færre støvgener, hvilket vi har prioriteret meget højt, og i det hele taget øger det de kommercielle muligheder, konkluderer Michael Lodberg om den seneste udvidelse af Esbjerg Havn.