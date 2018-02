Ny milliondonation: Toldboden i Ribe solgt til Sydvestjyske Museer

Millionstor donation fra VILLUM FONDEN medfører, at Sydvestjyske Museer kan overtage Toldboden fra Gammelt Præg. Dermed har Sydvestjyske Museer inden for blot få uger overtaget hele det store Quedens-kompleks, der med Sydvestjyske Museers store planer vil blive fyldt med tre spændende museer.

- Toldboden er en del af en fantastisk helhed, og da vi nærmede os realiseringen af vores planer med Jacob A. Riis Museum og Heksemuseet, blev det mere og mere tydeligt for os, at vi måtte gøre alt for at få Toldboden tilbage, så vi ikke bliver lukket inde, siger formand for Sydvestjyske Museer, Jørgen Ulrik Jensen.

I den store masterplan for hele Quedens Gaard-karréen har museet ikke lagt skjul på sin interesse i at gøre Toldboden til en del af det samlede museumskompleks, som nu er ved at blive realiseret.

Det er kun 10 dage siden, Sydvestjyske Museer offentliggjorde en fondsdonation på 10 mio. kr. til et nyt heksemuseum, 9. januar offentliggjorde man donationer for 15 mio. kr. til et Jacob A. Riis-museum, og fredag bliver det så offentliggjort, at Sydvestjyske Museer har modtaget yderligere en millionbevilling. Denne gang fra VILLUM FONDEN, og med beløbet på hele 3,7 mio. kr. er det blevet muligt at købe Toldboden tilbage.

Ribe: I 2010 måtte Sydvestjyske Museer sælge toldbodbygningerne ved Skibbroen i Ribe til bevaringsforeningen Gammelt Præg, men en stor bevilling fra VILLUM FONDEN har nu gjort det muligt for museet at købe bygningerne i det store Quedens kompleks tilbage.

Der er to lejemål i den 760 kvm store ejendom. Ud over en treværelses lejlighed ud mod gågaden er baghuset udlejet til Café Quedens. Lejemålene skal fortsætte uændret.Sydvestjyske Museers køb af Toldboden skal formelt godkendes af byrådet. Dette forventes at ske til marts.

Endeligt beløb

Sydvestjyske Museer solgte i 2010 Toldboden, fordi man skulle bruge pengene til at indrette fælles kontorer for de ansatte, bibliotek og arkiv i Ribes tidligere sygehus på Tangevej. Køberen var Gammelt Præg, som også ejer en række andre bygninger i Ribe, bl.a. Porsborg ved siden af Hotel Dagmar. Her erkender formand Allan Sørensen, at det har været vanskeligt at finde fondstøtte til renovering og indretning.

- Derfor har vi ønsket at sætte bygningerne til salg. Vi vil stadig bevare vort engagement i bygningen, idet vi lejer Vejerboden, så den bevares som et offentligt tilgængeligt udstillingsrum, siger Allan Sørensen, og med bevillingen fra VILLUM FONDEN kan man nu fremtidssikre planerne for en lang række af museumsaktiviteterne i en samlet karré til glæde for byens borgere og turister.

Direktør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer forklarer, at bygningerne i høj grad trænger til at blive renoveret. De 3,7 mio. kr. fra VILLUM FONDEN er til selve købet af Toldboden, hvorefter der skal bruges omkring 7,5 mio. kr. alene til den udvendige renovering. Derudover skal der foretages en indvendig renovering samt en omdannelse til udstillingsformål, men Flemming Just tør hverken sætte det endelig beløb på renovering, idet der er midler, der endnu ikke er i hus, ligesom han heller ikke kan sætte en dato på, hvornår Toldboden forventes at stå klar.