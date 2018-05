Ny miljøminister var tavs om elmaster til forårsmøde i Bramming

Sådan var situationen mandag aften på Kosmorama i Bramming, da Bramming Venstreforening og Esbjerg Omegns Venstrekreds holdt sit traditionelle forårsmøde. For man havde for længe siden inviteret Jakob Ellemann-Jensen(V) til at stå for aftenens politiske oplæg, og den aftale havde den nye minister ikke tænkt sig at bryde.

Højspænding

Med til mødet på Kosmorama var også medlemmer af foreningen Højspænding i Jorden, og da ordet blev frit fik ordstyrer Carl Holst hurtigt drejet spørgsmålene ind på det, mange gerne ville høre den nye ministers holdning til.

Vita Zenner holdt et oplæg om det enorme, lokale ønske om, at elkablerne skal graves ned frem for at hænge på store højspændingsmaster, og hun fremførte argumentet om, hvorfor man har gjort en masse arbejde for at styrke landsbyerne, men nu så smadrer dem på en strækning over 175 km fra Idomlund i nord til grænsen i syd.

Men havde man regnet med, at Jakob Ellemann-Jensen mandag aften ville komme med sin personlige holdning til sagen, så blev man slemt skuffet.

- Jeg hører, hvad i siger, og jeg tager alt det med hjem i siger, sagde ministeren og redegjorde for, hvordan han desværre ikke kunne komme det nærmere. Byrådsmedlem Henning Ravn(V) fik også luftet Esbjerg Kommunes officielle holdning om at grave kablerne ned over for ministeren, mens Carl Holst, der sluttede aftenen af på Kosmorama med et kort oplæg, blandt andet forklarede, at det efter høringsfasens afslutning er nødt til at blive afklaret, hvad der er teknisk muligt, og hvad prisen er for at grave kabler ned, så alt dette fremstår helt klart forud for den videre proces.