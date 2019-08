Ny mand bag baren på kendt Ribe-værtshus

- Det er ikke sådan, at jeg vil revolutionere stedet, men jeg ser ideer og potentielle muligheder her. Jeg vil både bevare stedet, som det er, og udvikle det. Desuden arbejder jeg på at give stedet en rød tråd igen. Strygejernet emmer af hygge, og det passer godt til mit temperament, siger Anders Ebsen.

Fodbold på røgfrit værtshus

Blandt det, Anders vil genindføre på Strygejernet er, at man vil kunne se masser af fodbold på tv-skærmen i stueetagen. Således vil der blandt andet kunne vises engelsk og dansk fodbold, ligesom landskampe og de europæiske klubturneringer også vil blive vist. Derudover vil brætspilshylden blive opgraderet, mens Anders i baren vil tilføje specialøl på fad samt lave et nyt drinkskort. Og så har han taget tyren ved hornene og gjort Strygejernet røgfrit.

- Jeg har også ændret i åbningstiderne, for jeg ser et marked i turisterne. Jeg tænker nemlig, at Strygejernet mere skal være et sted, man kommer om eftermiddagen eller tidlig aften frem for om natten. Strygejernet skal også gerne kunne være et sted, hvor alle vil kunne få en gin & tonic eller en god specialøl før eller efter en middag i byen, så jeg tror på, at jeg kan trække nye kunder til, og jeg håber også på, at de eksisterende kunder fortsat vil komme her, siger Anders Ebsen