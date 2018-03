Ny lystfiskersæson og nyt spisested i Ribe

RIBE: Hele vejen rundt om to af søerne stod lystfiskerne linet op på rad og række, og umiddelbart efter klokken 14 blev de første store regnbueørreder hevet i land. Svend Åge Andersen fra Ribe var én af dem, der havde bid mindre end ti minutter efter, at han havde kastet linen i Storkesøen, og han landede en stor flot ørred på godt et par kilo.

Storkesøen i Ribe skød den nye lystfiskersæson i gang med et brag, og knap et par hundrede lystfiskere fra både ind- og udland havde taget imod tilbuddet om at kunne fiske gratis i to af søerne i timerne fra klokken 14 til 17. De måtte dog maksimalt fange seks ørreder hver.

- Jeg bruger det som opvarmning til, at jeg skal ud og fiske i åerne - Ribe Vesterå og Skjern Å - når fiskeriet gives fri her den 16. april. Så skal jeg ud og fiske efter laks. Jeg kommer her ved Storkesøen et par gange om året, fortæller Svend Åge Andersen.

Fredag eftermiddag handlede det dog ikke kun om lystfiskeri ved Storkesøen. Samtidig med sæsonåbningen bød Bent og Karin Clausen også velkommen i søens nye spisested Storken. Det skete med bålstegt svinesteg på tilbud, men i fremtiden er det ellers gode danske retter som kommer til at præge menukortet.