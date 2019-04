Ny legetøjbutik rykker ind i Broen Shopping

- Det er med stor glæde, at vi atter kan byde alle vore kære "børne-kunder" indenfor i et magisk legeunivers. Buddy Legetøj forventes at åbne på Broen Shopping primo juni 2019, oplyser centerchefen i en pressemeddelelse.

Vi synes, at Esbjerg har et hul i markedet, at der simpelthen mangler en legetøjsbutik i midtbyen efter lukningen af BR.

Et hul i markedet

Jesper Faurschou, administrerende direktør i Buddy Legetøj, siger, at man igennem længere tid har været i dialog med folkene bag Broen Shopping.

- Vi synes, at Esbjerg har et hul i markedet, at der simpelthen mangler en legetøjsbutik i midtbyen efter lukningen af BR. Så vi håber, at kunderne i Esbjerg vil tage godt i mod os, siger Jesper Faurschou, der lover, at kunderne i Esbjerg får betjening og service, efter det han kalder for gammeldags dyder:

-Det betyder meget for os, at vores personale ved noget om de varer, vi sælger. Vi går meget op i service og vejledning, og vi pakker altid gaver ind for kunderne - også når det er jul og Black Friday, siger direktøren.

Buddy Legetøj har tidligere været lokaliseret i Sædding Centret. Da ejerne bag Fætter BR gik konkurs, lukkede både BR-butikken i Broen og den i Kongensgade.