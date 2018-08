Ny laserskanning fører til mest nøjagtige version af Ribes historie

Ribe: Med brug af ny laserteknologi bliver udgravningen af en markedsplads ved Ribe Kunstmuseum fra vikingetidens begyndelse dokumenteret med ekstrem nøjagtighed.

Og dermed får arkæologerne fra Sydvestjyske Museer de data, der kan give det mest præcise billede af fortiden.

- Forestil dig en lagkage med 600-800 lag. Vi fjerner et lag ad gangen, og vi kigger på hvert eneste og dokumenterer, hvad det har betydet. Vi udgraver markedspladslag fra år 700-900 efter Kristi fødsel, og der har været et utroligt leben med fremmedarbejdere og handlende, siger museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Claus Feveile, og forklarer, at arkæologerne som noget nyt i udgravningen Total Emporium bruger en såkaldt totalstation - et præcisionsinstrument til indmåling af bestemte punkters placering med indbygget skanner.

- Detaljegraden og nøjagtigheden i præcisionen er exceptionelt bedre end hidtil. Det kan have en væsentlig betydning på vores tolkning af, hvad der har fundet sted. Det er et værktøj, der lader os skabe et mere nøjagtigt billede af, hvordan verden var, siger Claus Feveile og uddyber, at udstyret gør det muligt at lave en præcis volumenberegning af de enkelte jordlag, og en nøjagtig 3 D-model af den flade, som arkæologen har fritlagt.