Ny konkurrent i kapløb om offshore-overnatninger

Et nyt offshore-motel har fundet vej til Esbjerg. Motellet åbnede i slutningen af april og udvides frem mod 2020 for på sigt at kunne rumme 60 gæster.

Det nye motel indrettes i fem forskellige afdelinger. Hver afdeling kommer til at bestå af en række værelser med eget bad og et fælles køkken, en opholdsstue, et motionsrum og et vaskerum.

Idéen til motellet har Michael Svendsen fået efter selv at have tilbragt ti år i på boreplatforme. I januar 2017 gik han dog i land og stiftede selskabet MS-ejendomme, der i foråret opkøbte tre større ejendomme i Esbjerg - heriblandt Fynsgården, hvor han foruden motellet også åbner en specialbutik med Cannabis-produkter.

Fynsgården er i dag mest kendt for at huse musikalske øvelokaler og en moske, men som renoveringen skrider frem, vil både musikerne og moskeen være nødt til at finde nye adresser, så Staytel kan få pladsen. Michael Svendsen håber dog, at han kan finde plads til begge på en af MS-ejendommes andre adresser.

Gårdhave og udemiljø

Den første afdeling har syv værelser og har stået færdig siden april, og ifølge ejeren er de første værelser allerede booket af en offshore-virksomhed fra havnen.

- Forud for åbningen har jeg i en årrække lejet min kælder ud til offshore-medarbejdere, og efterspørgslen har været massiv. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at der vil være efterspørgsel på den her form for overnatning, hvor man har mulighed for selv at lave mad og kan hygge sig med sine kollegaer efter arbejde, siger Michael Pedersen.

Arbejdet på den næste afdeling er så småt gået i gang, og derudover arbejder Michael Svendsen på at etablere en gårdhave og et udendørsmiljø til gæsterne. Han tager ombygningen af Fynsgården i etaper og først i 2020 regner han med at være helt færdig.