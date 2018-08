Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har ønsket, at Esbjerg Kommunes nye kommunaldirektør, Rikke Vestergaard, skal have Esbjerg Kommune op på liften til et servicetjek. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer.

Esbjerg Kommunes organisation skal op på liften og have et serviceeftersyn. Mulig omorganisering af forvaltninger og ledelsesstruktur.

Esbjerg Kommunes nytiltrådte kommunaldirektør, Rikke Vestergaard, har efter få måneder på topposten fået stillet en enorm opgave af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V): Foretag et serviceeftersyn af hele Esbjerg Kommunes organisation med henblik på en eventuel omorganisering af de kommunale forvaltninger og ditto ledelsesstruktur. Økonomiudvalget tiltrådte mandag ønsket fra borgmesteren, der kan udmønte sig i færre ledere og helt andre snitflader i de forskellige forvaltningers arbejdsområder. Jesper Frost Rasmussen afviser, at hans ønske hænger sammen med den kommende budgetlægning og muligheden for at spare penge på den kommunale forvaltning. - Vi har en organisation, der har set sådan her ud siden kommunesammenlægningen i 2007 med kun små justeringer undervejs. Nu er der valgt et nyt byråd, der er ansat en ny kommunaldirektør, og jeg synes, det er naturligt og fornuftigt, at vi nu får foretaget et serviceeftersyn og sikrer os, at organisationen er gearet til fremtiden. Det sker i alle organisationer, at man tilrettelægger områder på en bestemt måde i én situation, men måske glemmer at rette til, når situationen måske er blevet en anden. Jeg tror, det er sundt, at vi får set på det nu, siger borgmesteren.

Organisationen Den kommunale direktion består af fem medlemmer - en kommunaldirektør (Rikke Vestergaard, der tog over efter Otto Jespersen, som gik på pension tidligere i år), og fire direktører for de forskellige forvaltninger: direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, direktør for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, direktør for Borger & Arbejdsmarked, Lise P. Willer, og direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen.

I forbindelse med serviceeftersynet af Esbjerg Kommune skal der først og fremmest udarbejdes et konkret oplæg til processen som drøftes i det såkaldte MED-system (medarbejder-repræsentanter, red.) hvorefter det skal godkendes i økonomiudvalget.

Esbjerg Kommune har godt 8.100 fuldtidsstillinger.

Rikke Vestergaard har således fået i opdrag at få analyseret, om placeringen og løsning af opgaver i de enkelte forvaltninger og afdelinger er hensigtsmæssig, ligesom borgmesteren med økonomiudvalget i ryggen har bedt om at få belyst, om ledelsesstrukturen er optimal, og om den nuværende organisering "understøtter samarbejde og tværfaglighed". Målet er, at eventuelle ændringer kan træde i kraft næste år. Der er byrådsmedlemmer, der fra tid til anden har kritiseret embedsværket - senest stod Børn & Kultur-forvaltningen for skud i et læserbrev fra De Radikales Anne Marie Geisler Andersen. I læserbrevet skrev hun blandt andet, at hun i sin korte tid "som byrådspolitiker (har) haft flere oplevelser med forvaltningen, som desværre ikke har styrket tilliden", og at "jeg er kommet ind i et system, som har kørt mere eller mindre på samme måde de sidste 24 år. Det er en hel kultur, der skal ændres". Jesper Frost Rasmussen, er der en dårlig kultur i den kommunale organisation, og er det den egentlige baggrund for, at du tager fat på det nu? - Nej, det er ikke mit billede, at der generelt er en dårlig kultur. Jeg synes, vi på mange måder har en velfungerende kommune. Men der kan være uhensigtsmæssigheder, og det er altid sundt at foretage servicetjek. Det er jo godt 10 år siden, organisationen her blev til ved kommunesammenlægningen, og tiden er bare en anden nu.