Ny kok på Vingården: Han er en lille fransk engel

Efter to måneder på Vester Vedsted Vingård føler den franske kok Xavier Malletier sig rigtigt godt tilpas blandt økologiske råvarer, lokale producenter og kaglende høns direkte uden for køkkenvinduet.

Siden er der sket meget med Xavier Malletier. Han har arbejdet på almindelige restauranter og Michelinrestaurant i Paris, og da han for otte år siden flyttede til Danmark gik turen til Nimb i København og Tyrstrup Kro, inden han i februar 2018 faldt for den landlige charme på Vester Vedsted Vingård.

Begejstring

Med Xavier Malletiers ansættelse har Marie Bonal fået frigivet tid, som hun i stedet bruger i restauranten, og hun nyder at bruge tid på at være med til udvikle og afprøve de forslag, som Xavier Malletier kommer med, ligesom han nyder at bruge de råvarer, han har til rådighed i jorden lige uden for køkkenet.

- Jeg elsker atmosfæren og de økologiske produkter, de arbejder med. Og så er jeg begejstret for det lokale kød. Vi har det samme fokus på kvalitet, og så er der det, bare at komme herude, hvor hele familien er involveret, siger Xavier Malletier, der er vild med at besøge områdets økologiske producenter.

- Man kan se lyset i øjnene på dem, når de fortæller om det, de laver og dyrker. Der er en stor respekt omkring produkterne, og man kan smage, at det er lavet uden stress, siger Xavier Malletier, der som gourmetkok elsker de gode råvarer, og som er i gang med en rundtur til lokale producenter.

- Der vil måske gå omkring et år, før vi har alle producenterne på plads, siger han og forklarer, hvordan han efter blot to måneder i Vester Vedsted sammen med Marie, husbonden Jerome og forældrene Poul og Birte er ved at lære køkkenet at kende og optimere arbejdsgangene for fremtiden.