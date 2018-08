Ny klagevej for restauratører

Esbjerg Kommune: Fremover vil de restauratører, der har noget at klage over i Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, kunne se frem til en hurtigere sagsbehandling.

Det er konsekvensen af en beslutning truffet i økonomiudvalget mandag, for af den følger, at klagesager fremover skal behandles i økonomiudvalget i stedet for i Esbjerg Byråd.

Ifølge formanden for økonomiudvalget, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), er ændringen af klageadgangen især en stor fordel i de sager, hvor der i forbindelse med klagen skal indhentes supplerende oplysninger.

- Økonomiudvalget mødes hver uge, mens byrådet som bekendt kun mødes to gange om måneden i snit, så alt i alt vil det gå hurtigere med at få klagesagerne behandlet. Derudover er der tit tale om sager, der er ret omfattende og komplekse, og økonomiudvalget har mulighed for under sagsbehandlingen at få administrativ og juridisk bistand af forvaltningen, hvilket gerne skal medføre, at vi bliver mere specialiserede og bedre klædt på til at træffe afgørelser. Jeg er overbevist om, at den nye forretningsgang er til fordel for eventuelle klagere, siger borgmesteren.

Enhedslisten og De Radikale er dog ikke repræsenteret i økonomiudvalget, men det betyder ikke, at disse to partier er sat uden for indflydelse i sagerne, pointerer Jesper Frost Rasmussen.

- Det er ikke anderledes, end når man eksempelvis ikke er repræsenteret i et fagudvalg. Man kan altid henvende sig til økonomiudvalget med sine bemærkninger til en sag. Nu vil det formodentlig ikke være tit, det sker - i forrige byrådsmøde tror jeg, vi havde én klagesag, og i denne har vi haft to sager, som i øvrigt hang sammen, siger borgmesteren.