Ny hf med særlige digitale fag

Esbjerg: Interessen for at blogge, lægge videoer på YouTube og dyrke E-sport er kæmpestor i den unge generation. Nu går Esbjerg Gymnasium ind og tilbyder en særlig digital fagpakke på hf fra næste skoleår. Formålet er at kvalificere de unge til at kunne agere kompetent i den digitale verden. Derfor vil de få masser af træning, arbejde med egne produktioner og faglige input fra det almene gymnasiums fag som dansk, mediefag, retorik, psykologi, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Selve fagpakken på hf består af fagene mediefag, informatik og et frit valgfag. I den nye hf indgår obligatoriske projekt- og praktikperioder, og her vil eksterne samarbejdspartnere være Cosmosskolen, UC Syd, DGI, eSport Esbjerg og Erhvervsakademi Sydvest. Den digitale fagpakke skal udruste eleverne til videre studier inden for IT, multimediedesign, software-udvikling, datamatik og lærer- eller pædagogstudiet. Endelig skal fagpakken kvalificere eleverne til en karriere inden for digital formidling og produktion. /exp