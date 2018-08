Ny havn på vej til Fanø

I januar 2017 kom tilladelsen fra Kystdirektoratet endelig på plads til, at man kunne få udgravet den tilsandede Sønderho Havn. Pengene til projektet manglede dog, og de har været svære at finde.

Fanø: Det blev mødt med stor jubel på Fanø, da Kystdirektoratet i januar 2017 gav den endelige tilladelse til at udgrave Sønderho Havn, som har været tilsandet de sidste 40 år. Udgravningen ville koste omkring seks millioner kroner, og man håbede på at kunne have havnen færdig i foråret 2018.

Sådan skulle det dog ikke gå. Pengene har vist sig sværere at finde end først antaget, og man har her halvandet år senere kun fået tilsagn om halvdelen. Det er dog nok til, at man nu kan sætte gang i første del af udgravningen.

- Det er ikke særligt sexet at søge fonde til udgravning af en havn, og det har derfor taget længere tid end antaget. Vi har dog slået på, at der gemmer sig en stor skat, hvis turister og skolebørn igen kan komme ud og lave aktiviteter i Vadehavet ved at sejle ud fra Sønderho Havn, siger formand for Sønderho Havn Støtteforening, Anders Bjerrum.