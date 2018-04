Ny golfbutik åbner i Esbjerg

Esbjerg: Golfboksen.dk, der er en af Danmarks mest populære webshops med golfudstyr, åbner nu en fysisk butik i Esbjerg. Det sker i tilknytning til lageret på Oddesundvej 37.

Michael Uth er manden bag butikken, og han har masser af erfaring at øse ud af, nemlig 40 år som golfspiller og en fortid som elitespiller i Rungsted Golfklub. Han har også været medlem af Esbjerg Golfklub i de sidste 25 år

Michael Uth ejer også Copenhagen Golf, der designer og fremstiller golfvogne og bags til golfkæder overalt i Europa.

- Salg på internet tager konstant større og større markedsandele, også inden for golfudstyr. Men det skal være nemt at bestille og betale, og vi skal være skarpe på at levere varerne i løbet af 1-2 hverdage. Samtidig oplever vi, at der kommer kunder fra hele landet til Esbjerg, fordi de godt lige vil tjekke en vogn eller en bag ud eller prøve tøj og sko, inden de beslutter sig for et køb. Derfor kombinerer vi nu webaktiviteterne med en egentlig butik, siger Michael Uth.

Den nye butik indvies lørdag 7. april fra klokken 10.00-13.00.