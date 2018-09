Ny gebyrordning for foreninger når kun halvt i mål

Det er ikke lykkedes Kultur & Fritidsudvalget at finde en ny model for kommunens foreninger med hensyn til leje af lokaler. I første omgang bliver der fordelt to millioner for at lette foreningernes økonomiske byrde.

Esbjerg Kommune. Foreningerne i Esbjerg Kommune kan formentlig se frem til en lettelse af det beløb, de i dag betaler for at leje lokaler af kommunen, når kalenderen skifter til 2019. Men planen og målsætningen om at se hele ordningen og området efter i sømmene og finde ekstra indtægter og mulige besparelser, så der kan skabes et helt nyt kredsløb, der i fremtiden vil lette den økonomiske byrde for foreningerne, bliver det ikke til i første omgang. Det erkender direktør i Børn & Kultur, Jørn Henriksen. - Det når vi ikke inden årsskiftet. Kultur og Fritidsudvalget præsenterer på et møde i oktober et forslag til en ny fordelingsmodel, hvor de to millioner kroner er regnet ind, men vi bliver ikke færdige med at kigge på et nyt kredsløb med flere indtægter, siger Jørn Henriksen. Ved budgetforliget i 2017 blev der afsat to millioner kroner årligt fra 2019 til 2021 i erkendelse af, at man fra kommunens side havde strammet gebyrskruen for meget overfor foreningerne. I forligsteksten blev der indskrevet, at der samtidig skulle findes "intelligente løsninger, der skulle generere flere indtægter for kommunen".

Budgetforhandlinger Den konstituerede formand for Kultur & Fritidsudvalget, Peder Tørnqvist (K), har afvist at udtale sig, mens der pågår forhandlinger om budgettet for 2019 og de kommende tre overslagsår. Dansk Folkeparti er gået ind til budgetforhandlingerne med et ønske om helt at afskaffe gebyrordningen for foreninger.



Udvalget forventes at præsentere en delløsning på gebyr-problematikken efter et møde i begyndelsen af oktober.