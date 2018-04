Ny gangbro mellem by og havn tænder håb om boliger på Dokken

Esbjerg: Byen har ventet i mere end ti år, men nu er den her - broen over Toldbodvej, som i denne uge blev løftet på plads, fuldender Landgangen og er det synlige bevis på en tættere forbindelse mellem Dokken og midtbyen - både fysisk og psykologisk.

Men hvad skal almindelige borgere og turister egentligt komme efter på Dokken, når de spadserer turen fra Havnegade og midtbyen, spørger mange esbjergensere sig selv. Som det er i dag ledes fodgængere via broen til et område med kontorhuse og to spisesteder i Restaurant Gammelhavn, men uden for almindelig arbejdstid er der ikke meget at komme efter i dokhavnen.

Hos direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, som står bag udviklingen af Dokken-området, er svaret ikke overraskende, at hvis der skal mere liv i området, skal der kunne etableres boliger i området i form af lejligheder i det tårnhøje skitserede Dokken Towers. Bjarne Pedersen er flere gange blevet afvist politisk og af Esbjerg Havn med henvisning til risikoen for at der vil opstå miljøkonflikter mellem boligerne og havnens virksomheder. Men ligesom han efter omkring 20 års bestræbelser lykkedes med at lokke IKEA til Esbjerg, nægter han at opgive drømmen om boliger på Dokken.

- Mening med det her nede er, at der skal være liv. Noget at komme efter. Og det siger også to ud af tre borgere i Esbjerg til Megafon i en undersøgelse - at der er plads til liv på Dokken. Blandt andet i form af boliger, så mennesker i alle aldre får deres naturlige hverdag i det her historiske og spændende miljø. Det er jo mere end 10 år siden, man besluttede at tage Dokken ud af lokalplanen for havnen og gøre den til en del af byen, så vi skal bare have taget det næste naturlige skridt, siger Bjarne Pedersen, der mener, at diskussionen om havnedrift har været irrelevant, siden man tog området ud af havnens drift for mere end 10 år siden.