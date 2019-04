Ny fotobog: Esbjergs seje mænd portrætteres

Kender ikke historien

I en pressemeddelelse om bogen konstateres det, at når studenterne om lidt kravler op og hilser på Kong Christian på Torvet i Esbjerg, så vil flere af dem aldrig have hilst på en fisker. De vil aldrig have hørt dieselmotorens dunken og fiskeauktionarius' råben. Aldrig mærket dunsten af et succesfuldt togt eller leget gemme mellem stabler af sildekasser. De vil aldrig have oplevet havnens fascinerende liv, for fiskeauktionen lukkede det år de lærte at gå, og med det sluttede en æra i danmarkshistorien.

Esbjerg fejrede 150 år i 2018 - samme år som Fiskeri- og Søfartsmuseet fejrede sit 50-års jubilæum. I den anledning skabte museet jubilæumsudstillingen Danmarks Vildeste Fiskereventyr som en hyldest til Esbjergs seje mænd. I ingen anden by har fiskeri og fiskere formet dagligdagen og den moderne udvikling som i Esbjerg. Og fiskerne rækker stadig langt ind i Esbjergs selvforståelse og tilgang til tidens udfordringer.