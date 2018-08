Ny forstander brænder stadig for Ungdomshøjskolen

Onsdag eftermiddag var det stadig flyttekasserne, som prægede Lone Hees forstanderkontor på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted. Efter fem år væk fra skolen har den ny forstander masser af energi og mod på at være med til at sikre fremtiden for skolen. Foto: Ole Maass.

Gammel kærlighed ruster ikke. 52-årige Lone Hee startede for en uge siden i jobbet som forstander for Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted. En skole, hvor hun tidligere var ansat i 19 år - indtil for fem år siden.

Vester Vedsted: - Nå, hvor længe bliver du så i jobbet.....? Spørgsmålet fik Lone Hee for nylig af en anden morgensvømmer i Ribe Svømmehal, da hun fortalte, at hun skulle starte i jobbet som forstander på Ungdomshøjskolen ved Ribe. I spørgsmålet fra den skeptiske svømmer lå implicit en konstatering af, at Ungdomshøjskolen i de senere år har skiftet forstander med korte intervaller, og Lone Hee var da heller ikke overrasket over at blive mødt af spørgsmålet. - Mit svar var, at de nok skal forvente at skulle trækkes med mig i en rum tid, fortæller Lone Hee. Hun fortæller anekdoten onsdag eftermiddag på terrassen ved forstanderboligen ved skolen i Vester Vedsted. Hun havde første arbejdsdag på skolen lørdag den 4. august, da hun sammen med skolens lærere og øvrige personale tog imod det nye elevhold - 30 elever - som for hovedpartens vedkommende kan se frem til at være elever på skolen frem til jul. Enkelte af eleverne er tilmeldt et helt skoleår til juni 2019.

Lone Hee Lone Hee, 52 år, er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Hun blev i 1996 ansat som teater- og musiklærer på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted. Hun arbejdede på skolen i 19 år. Lone Hee er gift med Henrik Bülow, som også har en fortid som musiklærer på skolen i Vester Vedsted. Han arbejder nu på Lyngby Tårbæk Musikskole fire dage om ugen og er så i Vester Vedsted tre dage om ugen.De har en datter, Sara, 25 år, som er uddannet arkæolog og lige nu arbejder som sådan på den store udgravning ved Ribe Kunstmuseum.



Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted har ansat fem lærere samt seks øvrige medarbejdere som pedel, på kontoret, med rengøring og i køkkenet.

Fra 1994 til 2013 Nok er Lone Hee ny i forstanderstolen, men hun er langt fra ny på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted. Faktisk var hun ansat på skolen i 19 år - fra 1994 til 2013. Og i 2013, hvor skolen var i alvorlig krise og lukket i en periode, da der ikke var elever nok til efterårsholdet, havde Lone Hee forinden både været viceforstander og i en periode konstitueret forstander. Men tilbage til begyndelsen. - I 1994 blev jeg ansat som teater- og musiklærer på skolen. Jeg havde en uddannelse i dramaturgi med i bagagen, og dengang i 1994 havde vi 117 elever - og vi havde endda unge på venteliste til at komme ind på skolen, konstaterer Lone Hee. Et par år senere blev den danske højskoleverden rystet af retssagen mod Tvind-imperiet - plus en lang række politiske initiativer, som gjorde livet sværere for højskolerne. Eksempelvis, at man ikke længere kunne gå på højskole og samtidig modtage dagpenge.

Mistillid - I kølvandet på Tvind-sagen var der højskoler, der lukkede, fordi der blev sået mistillid til skolerne. På skolen her i Vester Vedsted har vi aldrig fusket med elevtal eller lavet andre fiflerier, men kendsgerningen var, at søgningen til vores og mange andre højskoler faldt markant, fortæller hun. Det betød, at der på mange områder blev indskrænket og sat tæring efter næring på højskolerne gennem slutningen af 90'erne og op gennem nullerne, og et job som højskolelærer hørte langt fra til i kategorien af beskæftigelse med indbygget jobgaranti. - Her i Vester Vedsted synes jeg vi er lykkedes meget godt med at rykke de unge personligt og fagligt, og give dem et bedre fundament at stå på i forhold til blandt andet valg af ungdomsuddannelse. Så når de forlader os har de en bedre ballast med i forhold til den dag, de kom. Nogle har brug for et pusterum til at finde sig selv, andre har brug for et skub fagligt eller socialt, og her kan vi noget, som jeg gerne vil arbejde på at udvikle endnu mere, siger Lone Hee.